Doğa Van'da antik yoldan su altı yürüyüşü

Van'da antik yoldan su altı yürüyüşü

Doğa

Van'da antik yoldan su altı yürüyüşü

Van Gölü'nde onlarca kişi su altındaki antik yoldan yüzerek ve yürüyerek Çarpanak Adası'na ulaştı. Van Gölü'nde bulunan dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'na Tuşba Belediyesince "antik yoldan su altı yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

13 Ağustos 2021, Cuma 12:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek, adadaki Ktouts Manastırı'nı turizme kazandırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Van Gölü kıyısında bir araya gelen onlarca kişi, yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yüzerek, sığ noktalarda da yürüyerek adaya ulaştı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, etkinlik kapsamında Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

ADANIN TURİZME KAZANDIRILMASI

Etkinliği her yıl düzenlediklerini ifade eden Özel, "Bu antik yola vurgu yapmak istedik. Adanın tarihi bir geçmişi var. Adanın diğer adalar gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık." dedi.

Tuşba Belediyesinin düzenlediği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Diving ve Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneğinin de destek verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Surların ardındaki cennet: Dubrovnik
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Güle güle 2020, seni hiç özlemeyeceğiz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in ödüllü doğa fotoğrafları hikayeleriyle büyülüyor