Türkiye Van’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’da bir mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Van’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Gevaş ilçesinde corona virüs salgını nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.

18 Haziran 2020, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Gevaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, filyasyon ekiplerince yapılan çalışma sonucunda ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi’nde bazı kişilerin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, “Gevaş İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Kayalar Mahallesi’nin giriş ve çıkışları sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine karar verilmişti. Kısıtlama getirilen mahallede bulunan vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı, tedavi ihtiyaçları 112 ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, diğer sosyal yaşamlarına dair ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca karar gereğince bu mahalledeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Belirtilen mahalleye tüm giriş ve çıkışlar 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren durdurulmuş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar bu süreç devam edecektir” denildi.

VAN (İHA)


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