Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çığ düşmesi sonucu yaralıların tedavi edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu. Hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, daha sonra yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, çığ düşmesi sonucu iki hastanede 47 yatan hasta bulunduğunu belirterek, "Yoğun bakımda 6 kişinin yatışı yapıldı. Yoğun bakımda takip edilen hastaların genel durumları iyi, herhangi ciddi bir durumları yok. 4 hastamıza ameliyat yapıldı, 4 hastamıza da müdahale edildi. Ancak bu hastaların herhangi bir sorunu yok. Kritik hastamızın olmadığını söyleyebirim" dedi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde önceki akşam 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunanları kurtarmak için ekipler hemen harekete geçti. Araçtaki 6 kişi sağ olarak çığın altından çıkarılırken 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Minibüste olduğu sanılan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları dün de devam etti. Ancak arama çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, UMKE, diğer ekipler ve destek veren vatandaşların üzerine saat 12.00 sıralarında çığ düştü. Çığ altında kalan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sürerken AFAD, akşam “Çığda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı” açıklamasını yaptı.

SP ilçe başkanı da öldü

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Van’daki çığ faciasında SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’un hayatını kaybettiğini ifade etti. CHP Yönetimi, Van’dan gelen acı haberler üzerine, milletvekilleri Tekin Bingöl, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin’den oluşan heyeti Van’a gönderdi.

Soylu: 11 asker şehit oldu

Yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “1 astsubay, 10 uzman çavuş olmak üzere 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 3 itfaiye görevlisi, 2 karayolları çalışanı, 1 Turkcell çalışanı ile çığda kar altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere toplam 33 vatandaşımız şehit olmuştur” dedi. AFAD’dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyleyen Soylu, “Adli Tıp’a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu” ifadelerini kullandı.





Bakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken çığ felaketinin yaşandığını belirterek, “Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağ olsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu” dedi.





Hava sıcaklığı eksi 24 derece

Bakan Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Soylu, “Çok soğuk bir hava var. Yol açık ama çığ ve kar fırtınası tehlikesi var. AFAD’dan alınan bilgiye göre 3 kişinin daha çığ altında kaldığı değerlendiriliyor. Olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi. Allah bir daha böyle bir olayı göstermesin” diye konuştu.

Çığın altındaki anları anlattı

İlk çığ felaketinde ablası Ayşe Turan (53) ile amcasının oğlu Kerem Turan’ı (50) kaybeden, kendisi 5 metre karın altından güçlükle kurtulan Nezir Turan o anları anlattı:

“Birden çığ gelip minibüse vurdu. Minibüste 13 kişi vardı. Ben arka tarafında oturuyordum. Araba sırt üstü devrilmişti. Kar minibüsün ön camını patlatıp içeri girmişti. Ablam ve amcamın oğlu ön tarafta olduğu için hayatlarını kaybetmişti. Yanımda oturan abim yaralanmıştı. Cep telefonumu çıkarıp ışığını yaktım. Abimi ve diğer yaralıları sakinleştirmeye çalışıyordum. Kar minibüsün arkasına kadar gelmediği için nefes alacak kadar bir alan vardı. Defalarca 112’yi aramaya çalıştım. Ancak şebeke yoktu.”

Demirin sesini duydum

Kurtulmadan 1 saat önce birileri demirle minibüse vurdu. Kurtarılacağımızı anladım. Ancak üzerimizde 5 metreden fazla kar olduğunu bilmiyorduk. Bir ara sesler kesildi. Oksijen tükenmeye başladığı için nefes alamaz duruma geldik. Tam o sırada bir ses daha geldi. Önce minibüste bir delik açtılar, hava almaya başladık. Daha sonra bizi kurtardılar.”

Kar altında sürüklendik

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar da ikinci çığın altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uçar yaşananları şöyle anlattı: “Kayıp 2 kişi minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Bayağı bir sürüklendik. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, devrildi ve bizleri önlerine alıp savurup götürdü. Derinliklere kadar bizi götürdü. Ben yarıya kadar kar içindeydim. Kendi imkânlarımla çıktım.”

Liderlerden başsağlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter mesajında Van’daki çığ felaketi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası nedeniyle derin üzüntülerini ve taziyelerini iletti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.”





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Van’dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özetle “Türk milleti elbirliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak” diye konuştu.

İyi Parti Lideri Meral Akşener Twitter’dan taziye mesajı paylaştı.

Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Facianın yaşandığı bölgede bugün günün ilk ışıkları ile arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Çığın altında kalan 3 kişi için yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

2 günde meydana gelen çığ facialarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.





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