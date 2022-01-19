Van'da çığ dehşeti! Öğretmenler ölümden döndü
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşerken, okuldan dönen 3 öğretmen ise son anda kurtuldu.
19 Ocak 2022, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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İlkokulda görev yapan öğretmenler, ders bitimiyle birlikte ilçe merkezine gelmek üzere yola çıktı.
Bir süre sonra yola çığ düşerken, öğretmenler ise kar yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çığın düştüğü bölgede mahsur kalan öğretmenler, bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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