Van'da etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve tipinin etkili olduğu Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkisinde camları kırılan bir minibüste 8 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan UMKE görevlileri bölgeye hareket etti.

Minibüste donma tehlikesi geçiren 8 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak. ilk müdahaleleri yapıldı.

Orhan AŞAN/VAN (DHA)



