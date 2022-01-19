Türkiye Van'da donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi UMKE kurtardı

Van'da donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi UMKE kurtardı

Türkiye

Van'da donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi UMKE kurtardı

Van'da fırtına ve tipi nedeniyle Hakkari ile Bitlis'e ulaşım durdu. Çatak yolu Görentaş mevkisinde minibüs içerisinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 8 kişi, UMKE tarafından kurtarıldı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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Van'da etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve tipinin etkili olduğu Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkisinde camları kırılan bir minibüste 8 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan UMKE görevlileri bölgeye hareket etti.

Minibüste donma tehlikesi geçiren 8 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak. ilk müdahaleleri yapıldı. 

Orhan AŞAN/VAN (DHA)

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