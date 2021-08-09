Türkiye Van'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Van'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Van'ın Başkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 01:10 Son Güncelleme:
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Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

AA

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