Van'da feci olay! Dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi
Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 8 yaşındaki B.S. hayatını kaybetti
Olay, dün Van'ın Muradiye ilçesindeki Topuzarpa Mahallesi’nde meydana geldi. A.S. (62), arkasında römork bağlı olan traktörüyle tarlaya giderken yolda oynayan 8 yaşındaki torunu B.S. traktöre binmek istedi.
Torununun traktörün altına kaldığını fark eden dede, sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S., hayatını kaybetti.
İHA