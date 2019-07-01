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Van'da feci olay! Dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi

Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 8 yaşındaki B.S. hayatını kaybetti

01 Temmuz 2019, Pazartesi 09:29
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Van'da feci olay! Dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi

Olay, dün Van'ın Muradiye ilçesindeki Topuzarpa Mahallesi’nde meydana geldi. A.S. (62), arkasında römork bağlı olan traktörüyle tarlaya giderken yolda oynayan 8 yaşındaki torunu B.S. traktöre binmek istedi.

Torununun traktörün altına kaldığını fark eden dede, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S., hayatını kaybetti.

İHA

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