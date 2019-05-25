Van'da feci olay! Liseli Murat için seferber oldular

Van'da feci olay! Liseli Murat için seferber oldular Van'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Zernek Çayı’na giden lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç (17), dengesini kaybedip çaya düşerek gözden kayboldu. Bölgeye gelen AFAD ve Polis Sualtı Timi, Gündüç'ü arama çalışmalarına başladı