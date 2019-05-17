Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunması için jandarma ekipleri harekete geçti.

Van Gölü kıyısındaki Çolpan Suyu bölgesinde, Van Jandarma Komutanlığı’na bağlı Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avlamaya karşı denetim yaptı.

TAM 1 TON 200 KİLO!

Bölgede yapılan denetimlerde durdurulan kamyonette, ağ ile 1 ton 200 kilogram kaçak avlanmış İnci Kefali balığı ele geçirildi. Balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yetkililer kaçak balık avlayanlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

Behçet DALMAZ/VAN (DHA)