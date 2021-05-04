Türkiye Van'da kan donduran olay! Sokakta yanmış ceset bulundu...

Van'da kan donduran olay! Sokakta yanmış ceset bulundu...

Türkiye

Van'da kan donduran olay! Sokakta yanmış ceset bulundu...

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sokakta yanmış erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumuna götürülen cesetle ilgili inceleme başlatıldı.

04 Mayıs 2021, Salı 13:13 Son Güncelleme:
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İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle Yazıcı Sokak'ta, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, sokakta yanmış bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polisler geldi. Cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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