Türkiye Van'da kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı

Van'da kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı

Türkiye

Van'da kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı

Van'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrasında TIR'dan gelen sesler üzerine yapılan incelemede TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı.

03 Mart 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.

DHA


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