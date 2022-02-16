Türkiye Van'da korku dolu dakikalar! İş yerinde yangın...

Van'da korku dolu dakikalar! İş yerinde yangın...

Türkiye

Van'da korku dolu dakikalar! İş yerinde yangın...

Van Tuşba'da inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın büyük korkuya neden olurken itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor.

16 Şubat 2022, Çarşamba 07:57 Son Güncelleme:
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Edilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının büyük olması ve çevre iş yerlerine sıçraması için bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Eksi 12 derecede müdahale edilen yangına, zaman zaman boya kutularının patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


İHA


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