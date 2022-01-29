Van'da korkunç olay! Birinin cansız bedeni araçta biri de yakınında bulundu
Van İpekyolu'nda bir otomobilde V.C. isimli kişi kulağı kesilmiş ve silahla vurulmuş halde bulundu. Araca 30 metre uzaklıkta Z.Ş. (47) adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı. Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş. (50), cinayet şüphelisiyle gözaltına alındı.
29 Ocak 2022, Cumartesi 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Olay, saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki cansız bedenin V.C.'ye ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş., olay yerine yakın yerde silahla yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
DHA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN