Van'da PKK operasyonu: 18 gözaltı

Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

21 Mayıs 2019, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Van'da PKK operasyonu: 18 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çaldıran ve Başkale ilçelerine operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA

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