Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çaldıran ve Başkale ilçelerine operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA