Türkiye Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı

Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı

Türkiye

Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

08 Haziran 2020, Pazartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK tarafından saat 18.00 sıralarında, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda araçta bulunan 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz."

Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

AA


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