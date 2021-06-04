Van’da PKK’ya operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 biksi makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar silahı, 10 RPG-7 mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 500 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 EYP düzeneği, 1 cep telefonu ile tuzaklanmış EYP anahtar sistemi, 5 telsiz, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.

DHA