Türkiye Van'da sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı

Van'da sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye

Van'da sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

03 Eylül 2021, Cuma 01:07 Son Güncelleme:
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Yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

DHA

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