Van'da tabelalar değiştirildi, gerekçesi ise olaydan daha ilginç
Van'da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde şehir girişindeki tabelada rakım ve nüfus yazısını kaldırdı. İşte ilginç gerekçe...
20 Aralık 2020, Pazar 14:49 Son Güncelleme:
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Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle nüfusun değişmesinin ardından ülke geneli şehirlerdeki giriş çıkışlarda bulunan tabelaları yeniden düzenledi.
Masrafı ortadan kaldırmak amaçlandı
Yeni kararla birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada Van şehir giriş noktalarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.
Sosyal medyada merak konusu oldu
Van-Gevaş, Van-Erciş, Van-Gürpınar ve Van-Özalp yolu üzerinde bulunan tabelalar yeni düzenlemeye göre hazırlandı. Tabelada daha önce yer alan nüfus ve rakım bilgileri kaldırılırken, sadece 'Van' yazısı kaldı.
Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu olurken, kullanıcılar yeni düzenlenen tabela fotoğraflarını paylaşıyor.
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