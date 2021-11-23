Türkiye Van'da terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Van'da terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Van'da terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Van'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık iddialarıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

23 Kasım 2021, Salı 19:33 Son Güncelleme:
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Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yaptıkları iddialarıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Behçet DALMAZ/VAN (DHA)

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