Van'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Van'da polisin düzenlediği operasyonda 4'ü PKK propagandası, 9'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.
06 Aralık 2021, Pazartesi 08:17 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DHA
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