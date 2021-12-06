Türkiye Van'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Van'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Türkiye

Van'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Van'da polisin düzenlediği operasyonda 4'ü PKK propagandası, 9'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 08:17 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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