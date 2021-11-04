Türkiye Van'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Van'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye

Van'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Van'da, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

04 Kasım 2021, Perşembe 00:08 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

VAN(DHA)

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