Türkiye Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Türkiye

Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

21 Aralık 2021, Salı 22:57 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çaldıran-Özalp yolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında 65 LE 712 plakalı araç yoldan çıkarak kayalıkların üzerine uçtu.

Çevredeki vatandaşların 112’ye haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçtaki 5 yaralı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulanslara alınan yaralılar Çaldıran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN (İHA)

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