Türkiye Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

Türkiye

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 23:39 Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar yolu, Kurubaş Geçidi’nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA

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