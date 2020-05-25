Türkiye Van'daki çığ faciasının ardından 4.5 ay sonra ortaya çıktı

Van'daki çığ faciasının ardından 4.5 ay sonra ortaya çıktı

Türkiye

Van'daki çığ faciasının ardından 4.5 ay sonra ortaya çıktı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat’ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 09:28 Son Güncelleme:
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 Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

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Van-Bahçesaray karayolunda üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken ikinci çığ faciası yaşandı. Faciada 42 kişi hayatını kaybetti.

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