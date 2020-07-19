Türkiye Van'daki tekne faciasından acı haber: Ölü sayısı 54'e yükseldi

Van'daki tekne faciasından acı haber: Ölü sayısı 54'e yükseldi

Türkiye

Van'daki tekne faciasından acı haber: Ölü sayısı 54'e yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi.

19 Temmuz 2020, Pazar 00:49 Son Güncelleme:
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Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmalarda 4 kişinin daha cesedine ulaştı. Bölgede gün boyunca, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin daha cesedi bulunmuştu. Böylece bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi.

Cesetler, Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Çalışmalara pazar günü devam edilmek üzere ara verildi.

#Olayın geçmişi

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine, mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

AA


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