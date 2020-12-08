Türkiye Vaniköy Camii'ndeki yangında cami yönetimi kusurlu bulundu

Vaniköy Camii'ndeki yangında cami yönetimi kusurlu bulundu

Türkiye

Vaniköy Camii'ndeki yangında cami yönetimi kusurlu bulundu

Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangınla ilgili raporda caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.

08 Aralık 2020, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.

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Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi. Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.

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