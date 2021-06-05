Türkiye Van’ın Başkale ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van’ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

AA

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