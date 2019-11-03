Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi, Van'da yıllar önce yaygın olarak yetiştirilen ancak kentleşmeyle üretim alanları da yok olan elma türlerinden "kırmızı pamuk, şamran kayısısı, kırmızı aslik, görentaş mellaki, abukan aslik, cebegirmez" ile "mellaki, limon" gibi armut çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla proje başlattı.

500 metrekarelik sera kuruldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında YYÜ yerleşkesinde söz konusu meyvelerin fidanlarının yetiştirilmesi için tüm teknolojik imkanların bulunduğu 500 metrekarelik sera kuruldu.

Fakülte öğrencilerine uygulamalı eğitimin de verildiği serada yetiştirilen fidanlarla oluşturulacak 10 dönümlük meyve bahçesinde kaybolmaya yüz tutan meyvelerin tekrar yetiştirilmesi sağlanacak.

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, AA muhabirine, Van'a özel bir çok meyve çeşidinin bulunduğunu, bu türlerin sürdürülebilirliğini sağlamak istediklerini söyledi.

"Vatandaşlar yok olmaya yüz tutan meyveleri görebilecek"

Gelecek yıl büyüyecek fidanlarla oluşturacakları damızlık meyve bahçesinde yok olmaya yüz tutan meyveleri yetiştireceklerini belirten Demir, bu sayede bir gen ve koleksiyon bahçesine kavuşacaklarını aktardı.

Vatandaşların bahçelerde yok olmaya yüz tutan meyveleri görebileceğini, isteyenlerin fidan alabileceğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Burada birçok çiftçi ve üreticimiz projenin sonucunu heyecanla bekliyor. Ağaç türlerinin sürdürebilirliği ve muhafazası amacıyla fidanlardan temin etmek istiyor. Meyveler arasında önemli olan kırmızı pamuk elma. Bunu bütün Vanlılar bilir ve eskiden her bahçede bulunurdu. Unutulmaya yüz tutmuş meyve çeşitlerimizin sürdürebilirliğini ve muhafazasını öngörüyoruz."

AA