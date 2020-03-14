Türkiye Vapurların efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

Vapurların efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

Türkiye

Vapurların efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan hayatını kaybetti.

14 Mart 2020, Cumartesi 13:34 Son Güncelleme:
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7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

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