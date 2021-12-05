Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe - Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.



