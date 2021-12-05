Futbol Atilla Karaoğlan'ın gözleri bozulacak: 3 günde 3 VAR hakemliği

Atilla Karaoğlan'ın gözleri bozulacak: 3 günde 3 VAR hakemliği

Futbol

Atilla Karaoğlan'ın gözleri bozulacak: 3 günde 3 VAR hakemliği

MHK'nin genç hakemlerinden 35 yaşındaki Atilla Karaoğlan, VAR'ı sevdi. Bu hafta 3 gün üst üste 3 büyük takımın VAR maçlarına atanan Atilla Karaoğlan ilginç bir istatistiğe imza attı.

05 Aralık 2021, Pazar 11:49 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe - Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.


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