‘Var olmayan’ ürünlere servet yağdı
Dolce&Gabbana, dijital ortamda üretilen 9 kıyafet ve aksesuarı NFT olarak satışa sundu. Henüz 'var olmayan' ürünler açık artırmada rekor fiyatlara satıldı.
06 Ekim 2021, Çarşamba 07:51 Son Güncelleme:
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İtalyan moda devi Dolce&Gabbana sadece dijital ortamda üretilmiş 9 adet ürününü NFT (benzersiz olduğu kanıtlanan dijital eser) olarak açık artırmaya çıkardı. Dijital bir elbise, 1 milyon dolara satıldı. Alıcı, elbisenin gerçeğini teslim almak için 1 yıl bekleyecek.
Gerçeği yapılmayacak olan dijital bir taç ise 340 bin dolara satıldı. Dolce&Gabbana açık artırmadan toplam 6 milyon dolar kazanarak rekor kırdı.