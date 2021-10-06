‘Var olmayan’ ürünlere servet yağdı

İtalyan moda devi Dolce&Gabbana sadece dijital ortamda üretilmiş 9 adet ürününü NFT (benzersiz olduğu kanıtlanan dijital eser) olarak açık artırmaya çıkardı. Dijital bir elbise, 1 milyon dolara satıldı. Alıcı, elbisenin gerçeğini teslim almak için 1 yıl bekleyecek.

Gerçeği yapılmayacak olan dijital bir taç ise 340 bin dolara satıldı. Dolce&Gabbana açık artırmadan toplam 6 milyon dolar kazanarak rekor kırdı.