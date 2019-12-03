Varikosel testisten çıkan toplardamarların, genişlemesiyle ortaya çıkan varikosel, erkek kısırlığının en önemli nedenlerinden biridir. Yumru, testis torbasında şişlik, büyümüş damarlar ve ağrı varikosel işaretleridir. Ergenlik döneminde başlayan varikosel tedavi edilmezse testis boyutunda küçülmeye, sperm ile testosteron üretiminde azalmaya neden olur. Erkeklerde en çok rastlanan hastalıklardan biri olan varikosel infertiliteyle sonuçlanabilir. Erkek çocuklarında görülebilen varikosel nasıl tedavi edilir? Varikosel belirtileri nelerdir? Varikosel kısırlığa neden olur mu? Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran, ergenlikte varikosel hakkında bilgi verdi.

Varikosel nedir? Varikosel kısırlığa neden olur mu?

Varikosel, kısaca testisin toplardamarlarındaki genişlemedir. Bu şekilde testis toplardamarındaki kanın yavaş akımı ve göllenmesi nedeniyle torbada ve testisin kendisinde sıcaklık artışına neden olur. Testisteki sıcaklık artışı da testiste fonksiyon bozukluğuna yol açar ve bu olumsuz etki ergenlikte başlar. Böylece testiste zedelenme, zamanla küçülme ve ileride kısırlığa yol açmaktadır. İleri yaşlardaki kısırlığa yol açabilen varikoselin bu nedenle ergenlikte tesbiti, takip ve tedavisi bu nedenle çok önemlidir. %90’ın üzerinde sol testiste görülen varikosel eğer sağ tarafta ise veya 10 yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkarsa altta yatan özellikle tümöral hastalıklar araştırılmalıdır. Yüksek oranda solda varikosel görünmesinin nedeni solda testis toplardamarı kapakçıklarının sağa göre daha az bulunması ve soldaki testis toplardamarın sol böbrek toplardamarına dik açıyla dökülmesindendir.

Varikosel hangi yaşta ortaya çıkar? Ergenlik dönemi erkek çocuklarında görülüyor mu?

Varikosel yetişkinlerde yaklaşık en az yüzde 15 gibi sık bir oranda görülmektedir. On yaş altındaki çocuklarda çok nadir izlenen varikosel ergenlikle beraber giderek artan oranda görülmeye başlar.

Varikoselin belirtileri nelerdir?

Varikoselin görüntüsü testisin üst kısmında yumuşak kıvamlı, şişkin bir solucan yumağı şeklindedir. Ayağa kalkınca daha da belirginleşir. Varikosel genelde ağrı yapmaz ama şişkinlik hissi olabilir.

Varikosel üç evrede değerlendirilir. Evre 1 varikosel sadece ıkınma ile görünür olur. Evre 2 varikosel ayakta dururken ıkınmadan da izlenir. En ileri evre olan evre 3 varikoselde ise yatar pozisyonda bile solucan yumağı gibi belirgin varikosel kitlesi vardır.

Varikosel tedavisi nasıl yapılıyor?

Ergenlikte görülen varikoselin ameliyatla tedavisine karar verirken bazı kriterlere dikkat edilir. Bunlar, ortaya çıkan ağrı, rahatsızlık hissi, ölçülebilir miktarda testis hacminde küçülme ve özellikle evre 3 varikosel bulunması ameliyat kararı için önemli rol oynamaktadır. Ergenlik döneminde çeşitli varikosel ameliyatları bulunmaktaysa da genellikle günübirlik bir cerrahiyle kasıktan yapılan küçük bir kesi ile genişlemiş varikoze testis toplardamarları ayıklanıp kaçak olmayacak şekilde mümkün olan en üst düzeyde bağlanıp kesilmektedir.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr