Varis tedavisinde ameliyatsız teknikler

Varis ilerleyen aşamalarda kişinin hayat konforunu olumsuz etkileyebilecek bir hastalıktır. Bu nedenle varis sorunu bulunan kişilerin bu konuyu ciddi biçimde dikkate alması ve bu konuda inceleme yapmaya yetkili radyoloji uzmanlarına başvurarak tedavinin planlanmasını sağlamaları gerekmektedir.

Varis tedavisi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur!

Varis bir dolaşım problemidir; bacak toplardamarındaki genişleme ve toplardamardaki kapakçıkların çalışmamasına bağlı olarak kan akışının istenen şekilde kalbe doğru değil aşağı doğru olmasıdır. Varisler çoğu kez bacak derisinin altında mavimsi renkte değişik çaplarda kıvrıntılı kabarıklıklar şeklinde görülür. Tedavi edilmezlerse zamanla varisler ağrılı hale de gelebilir. Bacaklarda şişme ve bir süre sonra kronik toplardamar (venöz) yetmezliği dönüşebilir. Varisli olan damarda kan pıhtısı oluşabilir ve tromboflebit olarak bilinen bu durum bacakta ağrı, şişme ve kızarıklığa neden olur. Zamanında önlemi alınmayan bu şikayetler ileri dönemlerde büyüyerek tedavisi oldukça güç problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Her 4 kadından birinde, her 5 erkekten birinde bu şikayetler görülmektedir.

Varis tedavisinde kullanılan teknikler

Geçmişte “varis tedavisi” denildiğinde kalp damar cerrahları tarafından yapılan varis ameliyatları akla gelmekteydi. Cerrahi yöntemlerde varisleşmiş damar, bacak dokularının içinden koparılarak çıkarılıyordu. Varis ameliyatı esnasında işlemin doğası gereği kanama ve ağrı oluşuyor, işlem yapılan bölgelerde ise kesi izleri kalıyordu. Günümüzde her çeşit varisin tedavisi ameliyatsız tekniklerle başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Ameliyatsız varis tedavisi

Ameliyatsız varis tedavisi yöntemlerinde, varisli damar koparılarak vücut dışına çıkarılmaz. Varisli damar dokuların içinde bırakılır ancak damar iç yüzeyi yakılarak damar kapatılır. Büyük damarlarda bu işlem lazerle yapılırken ilişkili damarlarda ya da kılcal damarlarda damarın büyüklüğüne göre köpük skleroterapi veya sıvı skleroterapi ile yapılmaktadır.

Ameliyatsız varis tedavisi, varis ameliyatına göre daha kısa zamanda yapılmaktadır. Ayrıca işlem sonrası iyileşme dönemi daha kısa olmaktadır. Bu yöntemin uygulandığı hastalarda tedavi sonrasında iğne giriş deliğinden başka hiçbir iz kalmaz. Bu nedenle işlem aslında estetik varis tedavisidir. Ameliyatsız varis tedavisinde dokular içinde bulunan varisli damarlara ultrason eşliğinde işlem yapılır. İşlem sırasında ultrasonun kullanımı neredeyse bir zorunluluktur.

Lazerle varis tedavisi

Lazerle varis tedavisine başlamadan önce ultrason eşliğinde femoral blok (bacağa giden ana sinirin geçici olarak uyuşturulması işlemi) yapılır. Böylece tedavi esnasında hasta ağrı duymayacak ve uyanık kalacaktır. Hastanın uyanık kalması işlem sırasında gereklidir, böylece doktorun işlem esnasında istediği manevraları yapabilir.

Daha sonra ultrason yardımıyla yeri tespit edilen varisli damara ince bir iğne ile giriş yapılır. Damar içine kateter ve lazer fiberi (lazer enerjisini damar içine götürecek olan kablo) yerleştirilir. Çevre dokuların zarar görmemesi ve ağrıyı önlemesi için tümesan anestezi verilir.

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra lazer fiberine enerji verilir ve damarın içi yakılarak yavaş yavaş dışarı çekilir. Çekilen fiberin etkisiyle damar, iç yüzeyine doğru yapışarak kapanır. Böylece lazerle varis tedavisi tamamlanmış olur. Hasta 1 saatlik işlem sonrasında yürüyerek evine gider ve ertesi gün işe gidebilir.

Köpükle varis tedavisi

Varis tedavisi köpük ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Özellikle son yıllarda çok sık kullanılan bir tedavi yöntemi olmuştur. Bu yöntem orta genişlikteki varisli damarlara ve kılcal damar varislerine uygulanır.

Köpük tedavisi sırasında özel bir ilaç belli işlemlerle doktor tarafından köpürtülür, çok ince iğneler yardımıyla varisli damar içine uygulanır. Bu ilaç, özelliği itibariyle damar iç yüzünü yakarak ince damarlarda lazerle varis tedavisindeki etkiyi yaratır. Damar, ilacın etkisiyle yandıktan sonra hastalıklı damarda dolaşım durur ve sonra da tamamen kapanır. Köpük tedavisi lazerle varis tedavisi sonrasında tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilir. Tedavi sonrasında hasta hemen yürüyerek işine, evine ya da spora gidebilir.

Sıvı skleroterapi ile varis tedavisi

Özellikle örümcek ağı gibi çok ince olan ve cilt yüzeyinden görünen kılcal varislere uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde özel bir ilaç köpürtülmeden doğrudan damar içine uygulanır. Ayak bileklerinde ve ayak yüzeyinde oluşan kırmızı renkli çok ince kılcal damarların tedavisinde sıvı skleroterapi uygulaması son derece başarılı sonuç vermektedir.

Diğer ağrısız varis tedavisi yöntemleri

Varis tedavisinde alternatif olarak kullanılan diğer varis tedavisi yöntemleri ise buharla varis tedavisi ve radyofrekansla varis tedavisi gibi yöntemlerdir. Tüm bu tedavi yöntemlerinin ortak özelliği; damar içine ısı enerjisi vererek damarın iç yüzeyini yakılmasıdır. Sonuç olarak damarın kapanması sağlanır. Buharla varis tedavisinde damar içine yüksek sıcaklıkta buhar uygulanırken, radyofrekansla varis tedavisinde de damar içine radyofrekans enerjisi ile ısı verilmektedir.

Varis tedavisi geçmişte kalp ve damar cerrahları tarafından takip edilen, ameliyat edilen bir hastalıktı. Ancak girişimsel radyoloji uzmanları tarafından geliştirilen lazerle varis tedavisi ve köpük tedavisi gibi yöntemler sayesinde artık bu hastalık ameliyatsız olarak girişimsel radyoloji uzmanları tarafından tedavi edilebilmektedir. Varis sorununuza, alanında uzman bir girişimsel radyoloji uzmanından destek alarak varis tedavisine yürüyerek girip, yürüyerek çıkabilir ve günlük yaşantınıza hiç ara vermeden devam edebilirsiniz.



