VARİSLER, SIKLIKLA TOPLAR DAMAR YETMEZLİĞİ SONUCUNDA GELİŞİR

Varisler, en sıklıkla toplar damar yetmezliği sonucunda gelişir. Toplar damarlarda kan akışı fizyolojik olarak yer çekimine ters doğrultuda yani ayak bileğinden kasıklara ve kalbe doğrudur. Toplar damarlar içindeki kapakçıkların bozulmasına bağlı olarak kanın geriye doğru kaçması durumunda toplar damar yetmezliği (venöz reflü) ve varisler gelişir. Varisler bacak ağrısı ve şişlik gibi yakınmalarla yaşam kalitesini olumsuz etkilerler. Örümcek ağı şeklinde ya da kalın varisler de özellikle bacaklarda kötü görüntüye neden olarak hastaları estetik açıdan rahatsız eder. Bunun yanında, varis sadece estetik bir sorun değildir. Tedavi edilmeyen varisler ve toplar damar yetmezliği varis yarası (venöz ülser) gibi ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Varis yarası, en sıklıkla ayak bileği bölgesinde oluşan, kendiliğinden iyileşmeyen ve toplar damar yetmezliğine eşlik eden tam tabaka cilt lezyonu şeklinde tarif edilir. Genellikle ağrılıdır, yol açtıkları akıntı ve enfeksiyon hastanın yaşam kalitesini belirgin derecede olumsuz etkiler. Varis yarası zor tedavi edilir ve iyileşme sonrası tekrar oluşabilir.

VARİS YARASI MUTLAKA UZMAN HEKİM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Doç. Dr. İlker Kiriş, varis yarası nedenleri arasında yüzeysel toplar damar yetmezliği, köprü toplar damar (perforan ven) yetmezliği, derin toplar damar yetmezliği ve derin toplar damarda pıhtı (derin ven trombozu) yer aldığını belirtti. Varis yarası olan hastalar bir Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın ayrıntılı bir tıbbi öyküsü alınır ve hasta toplar damar hastalığı belirtileri açısından muayene edilir. Hastada varis yarasına eşlik edebilecek bacak atar damar tıkanıklığı olasılığı gözden geçirilir. Varis yarası olan tüm hastalarda bacak toplar damar ultrasonografi incelemesi yapılır. Ultrasonografi incelemesinde ayak bileğinden karın içine kadar toplar damarlarda ciddi derecede yetmezlik ya da tıkanıklık olup olmadığı değerlendirilir.

VARİSLER SADECE BİR ESTETİK KONU OLMAYIP CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR SAĞLIK SORUNUDUR!

Varis yarası tedavi planı, altta yatan nedene yönelik olarak oluşturulur. Yüzeysel ve köprü toplar damar yetmezliği ciddi derecede ise damar içi lazer, radyofrekans ya da tıbbi yapıştırıcı gibi girişimsel tedaviler ya da cerrahi operasyon yapılabilir. Derin toplar damar yetmezliği olan bazı hastalarda kapakçık onarım operasyonları gerçekleştirilebilir. Kasık seviyesi üzerindeki ve karın içindeki derin toplar damarlarda (iliyak venler) tıkanıklık varsa uygun hastalarda kateter aracılıklı pıhtı eritici tedaviler ya da stent uygulaması yapılabilir. Bu tedavilere ek olarak her hastada varis yarası bölgesine yara bakım ürünleri uygulanmalı ve kompresyon tedavisi de yapılmalıdır. Kompresyon tedavisi, bandaj ya da varis çorapları kullanarak ayak bileğinden itibaren baldır bölgesine dışarıdan uygun miktarda basınç uygulanmasıdır. Sonuç olarak, varisler sadece bir estetik konu olmayıp ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Uzun süre ihmal edilen ve tedavisi geciktirilen varislerin ayak bileği bölgesinde tedavisi zor yaralara yol açabileceği unutulmamalıdır.

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