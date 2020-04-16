Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TBMM’de konuştu: Nakit sıkıntısı yok
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Varlık Fonu’nun nakit sıkıntısı yaşamadığını, herhangi bir nakde, krediye ve paraya ulaşma sorunu bulunmadığını açıkladı.
16 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Sönmez’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki mesajları şöyle:
“Türkiye Varlık Fonu’nun amacı stratejik ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapmak... Amacımız ekonomide bir değer yaratan, Türkiye için önemli olan şirketlerde, finansal sıkıntı, nakit akışı ya da sermaye problemlerine bir nevi sermaye çözümü üretmek. Bu anlamda, klasik banka destekleriyle ilgili eleştiri şu açıdan önemli: Yani sermaye yapısı, bilançonun sağ tarafı, banka borcu kısa vadeli, uzun vadeli ve sermayeden oluşur. Biz sermaye çözümlerini getireceğimizi düşünüyoruz.
Türkiye Varlık Fonu kontrolü sadece çoğunlukla almak durumunda değil. Yani bir hissedarlık sözleşmesiyle iki tane azınlık tarafın bir araya geldiği kontrol durumları da oluşabilir. Şu an stratejik ve büyük ölçekli şirketlerde korona dolayısıyla yaşanan üç beş aylık sermaye erozyonunu ve nakit problemini çözmeyi amaçlıyoruz.”
Borçlanma problemi bulunmuyor
“Varlık Fonu’nun herhangi bir nakde, krediye ve paraya ulaşma sorunu yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber, büyük bir kurumsallaşma süreci geçirdik. Şöyle ki ilk defa denetimi yapıldı. Türkiye’nin genel finansmanı uluslararası piyasalardandır yani bu, hem kredi piyasası hem de tahvil piyasası olabilir. Varlık Fonu’nun herhangi bir borçlanma problemi yoktur, çok net söyleyebilirim. ”
Geniş bir menü var
“Bir diğer konu, klasik banka destekleri. Bilançonun sağ tarafından bahsedersek kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar ve sermaye. Biz finansal tarafı borçlanma tarafında değil, sermaye çözümleri tarafında derinleştirmeyi düşünüyoruz, o da sermaye yatırımlarıdır. Bunun içerisinde normal hissedarlık olabilir, imtiyazlı hisseniz olabilir, başka yöntemler olabilir; sermaye yatırımı tarafında geniş bir menü var. O menünün hepsini uygulamayı düşünüyoruz.”