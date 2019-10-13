Vasektomi nedir? Vasektomi cinsel güçte azalmaya neden olur mu?

Çocuk sahibi olmak istemeyen çiftler için birçok doğum kontrol yöntemi var. Bu yöntemleri genel olarak erkeğin korunduğu doğum kontrol yöntemleri ve kadının korunduğu doğum kontrol yöntemleri olarak ikiye ayırabiliriz.

Kadınlar genellikle doğum kontrol hapları, tüplerin bağlatılması, kadın kondomu, takvim yöntemi gibi yöntemler bunlardan sadece birkaçı. Erkekler ise sağlık açısından daha risksiz doğum kontrol yöntemi olan kondomu tercih eder. Kondom erkekler tarafından sıklıkla tercih edilen aile planlaması yöntemidir.

Erkeklerde bu yöntemin yanında oldukça etkili ve güvenilir, ülkemizde erkeklerin nadiren tercih ettiği ancak Avrupa ve Amerika’da sıklıkla tercih edilen vasektomi olarak bilinen meni kanallarının bağlanması olarak tanımlayabileceğimiz bir yöntem daha mevcuttur. Türkiye’de Vasektomi işlemi sonrasında erkeklikleri kaybedecekleri gibi yersiz ve yanlış inanışları erkekleri bu işlemden uzaklaştırıyor. İlk Çinliler geliştirdiği vasektomi yöntemini her yıl Amerika’da yüzbinlerce kişinin tercih ediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 500.000 erkeğe vazektomi yapılıyor.

Vasektomi nedir?

Vasektomi, erkekte sperm kanallarının bağlanmasıdır. Erkekte lokal anesteziyle spermin geçtiği kanalların kesilmesi veya bağlanması işlemidir.

Vasektomi cinsel güçte azalmaya neden olur mu?

Erkeklik gücünde ya da cinsel ilişkide azalmaya neden olmaz. Hasta açısından çok basit olan bistürisiz teknik ile birçok erkeğe uygulanıyor. Bu tekniğin uygulandığı kişiler tekrar çocuk sahibi olmak istedikleri taktirde ancak mikrocerrahi teknik kullanımı ile başarı sağlanabilir. Bu nedenle yeterli sayıda çocuk sahibi kişilere önerilir.

Vasektomi gerçekleştirilen erkek birey, çocuk sahibi olamıyor. Çünkü boşalma sırasındaki gelen meni sıvısının içinde sperm bulunmuyor.

Vasektomi nasıl yapılıyor?

Vazektomi için testislerin içinde bulunduğu scrotuma lokal anestezi yapılır bir süre beklendikten sonra her iki taraftan 1 cm kadar kesilerek meni kanalı bulunur ve bağlanıp kesilir ve uç kısımları ısı enerjisi ile yakılır. Elbette ki bu işlem hastanın isteğine göre belden aşağı uyuşturularak ve ya genel anestezi verilerek de yapılabilir. Fakat lokal anestezi ile yapılabilecek bir müdahale için daha büyük çapta anestezileri tercih edilmez. Daha sonra bir dikişle ve ya kullanılan yönteme göre dikiş koymadan işlem sonlandırılır. Hasta evine gönderilir. Teknikler değişmekle birlikte üroloji uzmanının tercihine göre bazen bu kanalın yaklaşık 1 cm'lik kısmı çıkarılabilir.