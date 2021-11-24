Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde, Alparslan, büyük bir öfke ile hesap sormak için Vaspurakan Kalesi’ne doğru yola çıktı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizide geçen bu ayrıntının ardından Vaspurakan Kalesi hakkında araştırmalar da yoğunlaştı…

VASPURAKAN NEREDE?

Vaspurakan, merkezi Van Gölü olan bağımsız bir krallık olarak tarih sayfalarında yer almaktadır. 1100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve günümüzde halâ her yıl binlerce ziyaretçiyi kabul eden ve Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirildi.

13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Ancak kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedildi.

Günümüzde ise Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer alır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilir.