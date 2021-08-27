Vatan Şaşmaz, oyunculuğu ve sunuculuğundaki başarısı ve sempatik tavırlarıyla televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında yer alıyordu. Vatan Şaşmaz’ın bir otel odasında ölü bulunduğu haberi herkeste büyük bir şok etkisi yarattı. Çocuklar Duymasın adlı dizide yakışıklı oyuncu ile rol arkadaşı olan Pınar Altuğ da ölüm yıl dönümünde Vatan Şaşmaz’ı unutmadı…

VATAN ŞAŞMAZ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Sevilen oyuncu Vatan Şaşmaz, 42 yaşındayken, 27 Ağustos 2017 tarihinde Filiz Aker tarafından bir otel odasında vurularak öldürüldü. Filiz Aker cinayetin hemen ardından intihar etti.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aslen Çanakkale Bigalı olan ancak İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilen Vatan Şaşmaz, gençlik yıllarında fotomodellik yaptı.

Ardından reklamlarda ve kliplerde rol almaya başlayan Vatan Şaşmaz, kısa sürede Türkiye'nin ekran yüzlerinden biri oldu.

Erkeklere özel, kültür, sanat, magazin ve yaşam programı niteliğinde, “Erkekler Kulübü” adını verdiği bir format hazırladı ve Kanal 6’ya sundu. Projenin kabul edilmesiyle Vatan, 1998’de hazırladığı programı sunmaya başladı.

Programın 13. bölüm çekiminde 17 Ağustos depremi oldu ve Vatan depremin bir gün sonrasında canlı yayına çıkmak zorundaydı. Bu program 75 bölüm çekildi. 2000’de Vatan ATV’den “Sabah Keyfi” için teklif aldı ve yeni kanalına geçiş yaptı. Melike Öcalan ile birlikte “Sabah Keyfi” programını 4 yıl boyunca 875 bölüm sundu.

Bunun yanında 9 yıl boyunca da magazin programı ”Özel Hat”ı sundu. Bu program ile Magazin Gazetecileri Derneği onu “En İyi Erkek Sunucu” ödülüne layık gördü.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınan oyuncu, TGRT için çekilen, Akşemseddin’in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin’i oynadı.

2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens’e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynadı.

"2004’te Avrupa Yakası, 2005’te Çılgın Yuva ve Belalı Baldız, 2006’da da Aynı Çatı Altında, 2008 Yalancı Romantik, 2009 Kandıramazsın Beni, 2010’da tekrar Çocuklar Duymasın, 2012’de İşler Güçler" gibi projelerde rol aldı.

2015 yılında ise oyuncu, Yasemin Adalı ile dünya evine girdi ve bir çocuğu oldu. Daha önce Nurşen Kocayaş ile evlilik gerçekleştirmişti.

PINAR ALTUĞ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE VATAN ŞAŞMAZ’I UNUTMADI

Çocuklar Duymasın isimli dizinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ, bir dönem dizide birlikte rol aldığı Vatan Şaşmaz’ı ölüm yıldönümünde unutmadı.

Sette birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, paylaşımının altına, “Özlüyorum.” notunu düştü.

Pınar Altuğ'un bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.