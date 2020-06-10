Türkiye Vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Türkiye

Vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla mantar toplarken karşılaştığı ayı ve 2 yavrusunu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

10 Haziran 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sivas'ta Dipsiz Göl mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan İlker İncir, doğada yiyecek arayan üç ayıyla karşılaştı. İkisi yavru, üç ayıyla arasında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan İncir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüste ikinci dalgaya karşı uyarı