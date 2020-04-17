Vatandaş karantinada 5.6 milyar dolar sattı
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra vatandaşlar, 5.6 milyar dolarlık döviz sattı.
17 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre; 13 Mart’ta 124.4 milyar dolar olan bireysel hesaplardaki yabancı para mevduatı, 10 Nisan haftasında 118.8 milyar dolara geriledi. Yani vatandaş 1 aylık karantina süresinde 5.6 milyar dolar bozdurdu. Döviz hesaplarındaki düşüşe karşılık bireylerin altın mevduat hesaplarındaki artış dikkat çekiyor.
10 Nisan itibarıyla bu hesaplarda altının dolar karşılığı 17.7 milyar dolara ulaştı.