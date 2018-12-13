Vatandaşa özel döviz tahvili

Ekonomide son yıllarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle vatandaş, tasarruf aracı olarak daha çok mevduata yönelmişti. Bu duruma dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Pazartesi günü Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve Euro tahvil ihracını başlatıyoruz. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek, sermayesini parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık, önü açık yine güvence altında ona da tekrar başlıyoruz” dedi.

MEVDUAT UYANDIRILACAK

İstanbul’da düzenlenen ‘TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde dün konuşan Berat Albayrak, bankaların bilançolarında mevduatların uyuduğunu söyledi. Albayrak, “Bankalarımız da tuzu kuru, rahat. Hazine’ye paraları satarız, garantili bir şekilde diyor? O dönem de bitti. O bilançoları hareketlendirmemiz lazım. İçeride yaklaşık 176 milyar dolar mevduat var. Bunun 110 milyarı dolar, 65 milyarı ise Euro. Sermaye piyasalarını yatırıma ısındırmamız lazım” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE CAZİP DÖNEM

Berat Albayrak, salondaki yatırımcılara da seslenerek, şunları söyledi: “Türkiye’nin hiçbir dönemde artık bu kadar cazip olmayacağı gerçeğinden hareketle, sizlerin koordineli aynı noktaya ateş eden iletişimi çok önemli. Türkiye, küresel kırılmaların yaşandığı bu dönemde, yeni bir hikaye yazmaya başladı. Fırsat ve tehdit noktasında en nasipli ve değerlendirme kapasitesine sahip ülkelerden birisiyiz. Ulaşım, iletişim ve enerji altyapımız çok iyi. Yağ, un, şeker var. Helva yapma dönemi.”

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Ağustosta Türkiye’ye yönelik spekülatif finansal girişimler olduğunu belirten Albayrak, ancak kısa sürede aldıkları tedbirler sayesinde artık normalleşmeye geçildiğini söyledi. Albayrak, “Türk Lirası, ağustostan bu yana yüzde 20 değer kazandı. Ekimde düşüşe geçen enflasyon, 2019’da yüzde 15.8, 2021’de ise yüzde 6’ya gerileyecek. Cari açık da (döviz açığı) ekimde 39.4 milyar dolara geriledi. 30 milyar doların altına inecek. İhracatta da yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşırız” dedi.

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