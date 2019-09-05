Vatandaşa sağlıkta daha çok destek Sağlık alanında vatandaşa sağlanan kolaylıklara bir yenisi daha eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de dün yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında, 731 milyon lira iyileştirmeye gidildiğini açıkladı