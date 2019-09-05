Vatandaşa sağlıkta daha çok destek
Sağlık alanında vatandaşa sağlanan kolaylıklara bir yenisi daha eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de dün yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında, 731 milyon lira iyileştirmeye gidildiğini açıkladı
Bakan Selçuk, “Değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittik. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.
YÜZDE 10 İLA 350
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını belirtti.
İŞTE DÜZENLEME YAPILAN MALZEMELER
● Düzenleme ile talesemi (Akdeniz anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatı yüzde 350,
● Evde kullanılan solunum cihazlarında geri ödeme fiyatı yüzde 100,
● Diyabet hastalarının kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatı yüzde 40, insülin pompasının geri ödeme fiyatı da yüzde 50,
● Hasta bezinin geri ödeme fiyatı yüzde 40, sonda tıbbi malzemelerinin yüzde 30, kolostomi, ileostomi ve ürostomi tıbbi malzemelerin geri ödeme fiyatı yüzde 40,
● Epilepsi hastası çocuklarda kullanılan vagal sinir stümilatörünün geri ödeme fiyatı yüzde 50,
● Kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ventrikül destek cihazının ve yapay kalbin geri ödeme fiyatı yüzde 50,
● Dijital işitme cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 35,
● Skolyoz hastası çocukların tedavilerinde kullanılan manyetik rodun geri ödeme fiyatı yüzde 30,
● İnsan kaynaklı greftlerin geri ödeme fiyatları yüzde 5 ila yüzde 120 arasında değişen oranlarda,
● Kalp pillerinin geri ödeme fiyatları yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda,
● Mekanik kalp kapakları, biyolojik kalp kapaklarının geri ödeme fiyatlarında yüzde 10 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda artırıldı.
POSTA/ EKONOMİ SERVİSİ