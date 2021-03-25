Cinsel Sağlık Vatandaşa uyarı: Seksi kardan adamlar yapmayın!

Vatandaşa uyarı: Seksi kardan adamlar yapmayın!

Cinsel Sağlık

Vatandaşa uyarı: Seksi kardan adamlar yapmayın!

Kanada'nın Winnipeg kenti sakinlerinin başı seksi kardan adam vakalarıyla dertte. Winnipeg Şehri Şikayet Departmanı'nın Facebook sayfasından yapılan paylaşımda vatandaşlardan cinsel içerikli kardan adam inşa etmeye son vermeleri istendi.

25 Mart 2021, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kışın sert ve bol kar yağışlı geçtiği Kanada Winnipeg'de şehrin birçok noktasında cinsel içerikli kardan adamlar görülmeye başlandı.


Winnipeg Şehri Şikayet Departmanı isimli Facebook hesabından yapılan paylaşımda 'seksi kardan adam' uyarısında bulunuldu.


Şehir sakinlerinin haberleşmesi için kurulan ve kentte yaşanan gelişmelerin paylaşıldığı parodi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda "Lütfen şehre seksi kardan adamlar inşa etmekten vazgeçin" denilerek fotoğraflar paylaşıldı.


Esprili paylaşımlardan bir diğerinde ise "Bunu yapan kişilerin kamera görüntüleri elimizde. Polisler olayı araştıracak" denildi.


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Dr. Haydar Dümen
Erkek hayal peşinde koşuyor
Dr. Haydar Dümen
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (25 Mart 2021)