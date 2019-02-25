Vatandaşın kredi karnesi 'iyi' çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerine göre, vatandaş kredi kart ve ihtiyaç kredisi kullanımında ayağını yorganına göre uzattı.

BDDK verilerine göre, her 100 liralık yasal takibin 82 lirası şirketlere ait. Kalan 18 lira ise vatandaşın borcu.

2000 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra vatandaşın kart ve kredi kullanımında daha da bilinçli hareket ettiği ortaya çıktı. Vatandaşların kredi notunu belirleyen ve bankalara kredi kullanımında referans olarak sunduğu Kredi Kayıt Bürosu verilerine göre Türkiye’deki vatandaşların kredi notu oldukça yüksek.

Kredi Kayıt Bürosu verilerini sunan Findeks’e göre, Ocak 2019 itibariyle Türkiye’nin kredi notu ortalaması 1407.

FİNDEKS'E BAKILIYOR

Kredi Kayıt Bürosu’nun oluşturduğu kredi notu bankalar için büyük önem taşıyor. Kredi Kayıt Bürosu, bankalardan kredi ve kredi kartı alan herkes için bir not belirliyor.

Bu not, kişilerin ödeme alışkanlıklarına göre değişiyor. Kredisini gününde ödeyen, yasal takibe düşmeyenlerin notu her ay düzenli olarak artıyor.

Artan not ise vatandaşların bankalardan daha kolay kredi kartı ve kredi almalarına sağlıyor.

Bankalar, kredi almak için kendilerine gelen vatandaşların TC numaralarını girerek, Kredi Kayıt Bürosu’ndan notunu öğreniyor. Banka müşterisinin kredi notu binin altındaysa ve ek bir gelir belgesi ile bankayı ikna edemiyorsa sistem otomatikman başvuruyu reddediyor.

Notu 1200 üzeri olanlar ise kolaylıkla kredi alıyorlar.

ORTALAMA 1407

Kredi Kayıt Bürosu kayıtlarına göre, Türkiye’de kredi not ortalaması Ocak 2019 itibariyle 1407, yani bankaların kabul edilebilir buldukları seviyenin çok üstünde.

Son BDDK verilerinde 100 liralık yasal takipteki kredilerin 82 lirasının şirketlere sadece 18’ lirasının ise vatandaşlara ait olmasını yorumlayan bir bankacılık uzmanı, “Bu veriler vatandaşın kredi ve kredi kartı konusunda daha da bilinçlendiğini gösteriyor” dedi. 2000 yılında bu oran yüzde 50-50 seviyelerindeydi.

FİNDEKS KREDİ NOTU NEDİR?

Findeks kredi notu, uzun yıllardan beri bankaların kredi kararı verirken baktıkları önemli bir referans notu. Bankalar dışında; diğer finansal kurumlar, reel sektör ve bireylerin referans aldıkları finansal bir karne.

BDDK VERİSİ NE DİYOR?

2016’da Türkiye ekonomisinde kredi faizleri bir nebze gevşemiş olsa da kredi hacmi daralmaya devam etti, geri ödenemeyen kredilerde artış oldu. 2018’de takipteki alacakların hacmi % 48 artış kaydetmişti. Ödenemeyen kredilerin yılbaşından bu yana artış hızını ortaya koyan BDDK verilerine göre, şirketlerin yarattığı takipteki alacaklarda yılın ilk 6 haftasında görülen 6.1 milyar liralık yükselişin 3.2 milyar lirası KOBİ’lerden kaynaklanıyor. 339 bin KOBİ’nin 46 milyar liralık geri ödemeyi gerçekleştiremediği görülüyor.

Taksitli ticari kredilerde batık tutarı 25 milyar lirayı, kurumsal kredi kartlarında ise 1.5 milyar lirayı buluyor. Taksitli ticari kediler, kurumsal kredi kartları ve KOBİ kredilerinden oluşan takipteki alacakların toplamı 81 milyar 969 milyon lira. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki takip tutarı ise 18 milyar 597 milyon lira. (Milliyet)