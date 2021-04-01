Vatandaşlar Çin ve Alman aşısı arasında tercih yapabilecek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşı takviminde sıra 60 yaş ve üstü kişilere geldi. MHRS üzerinden aşı randevusu alacak olan 60 yaş ve üstü kişiler Çin ve Alman aşısı arasında tercih yapabilecek.

Güncelleme kapsamında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girenlere aşı randevusu oluşturulurken, hangi aşıyı olmak istedikleri sorulacak. BioNTech aşısını seçenler, bu aşının olduğu hastanelere yönlendirilecek.

Sinovac aşısının aile hekimliklerinde ve evlerde uygulamasına da devam edilecek.







