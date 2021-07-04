Türkiye Vatandaşlar fark etti! Günlerdir suda olduğu düşünülüyor

Vatandaşlar fark etti! Günlerdir suda olduğu düşünülüyor

Türkiye

Vatandaşlar fark etti! Günlerdir suda olduğu düşünülüyor

Manisa’nın Kula ilçesinde 26 yaşındaki Seyhan Argaç’ın Gediz Çayı’nda cesedi bulundu. Cesedin 2 gündür suda olduğu belirlenirken, olay yerine 30 metre uzaklıktaki kayalıkta kıyafetleri bulunan Argaç'ın serinlemek için suya girdiği tahmin ediliyor.

04 Temmuz 2021, Pazar 20:49 Son Güncelleme:
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Kula-Selendi eski yolunda seyir halinde olan vatandaşlar, bugün saat 14.30 sıralarında, Gediz Nehri’ne akan Gediz Çayı üzerindeki Hoca Seyfettin Köprüsü altında bir erkek cesedi olduğunu fark edince jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede yaptıkları aramada, 30 metre yakınındaki kayalıkların üzerinde Seyhan Argaç’a ait kıyafet ve çeşitli eşyalar buldu.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Argaç’ın cesedi sudan çıkartıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaklaşık 2 gündür suda olduğu tahmin edilen ceset, ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Seyhan Argaç’ın serinlemek için çaya girdiği ve akıntıya kapılarak boğulduğu tahmen ediliyor. Hakkında kayıp ihbarı yapılmayan Argaç'ın ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa) (DHA)

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