Türkiye Vatandaşlar fark etti! İnşaat önünde korkunç manzara

Vatandaşlar fark etti! İnşaat önünde korkunç manzara

Türkiye

Vatandaşlar fark etti! İnşaat önünde korkunç manzara

Niğde'de, Ahmet İnci'nin (25) cansız bedeni, inşaat halindeki binanın önünde bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 18:36 Son Güncelleme:
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İlhanlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yerde yatan Ahmet İnci'nin öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci'nin ölüm nedeninin tespiti için cesedi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali KADI/ NİĞDE (DHA)

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