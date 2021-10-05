Türkiye Vatandaşlar fark etti! Korkunç manzara

Vatandaşlar fark etti! Korkunç manzara

Türkiye

Vatandaşlar fark etti! Korkunç manzara

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide Adem Parlak'ın (44), kasık kısmından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Parlak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

05 Ekim 2021, Salı 00:07 Son Güncelleme:
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Olay saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü Ay sokak üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede kasık kısmında silah yarası bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ise Adem Parlak'a ait olduğunu belirlenen cesedin 2 metre yakınında 1 tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

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