Türkiye Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı meydanlar boş kaldı

Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı meydanlar boş kaldı

Türkiye

Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı meydanlar boş kaldı

Bu akşam saat 20:00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandalar caddeler ve meydanları boş bıraktı.

21 Kasım 2020, Cumartesi 11:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı. Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri'de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti. Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bülent Arınç’ın çıkışına dair
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpek hayati tehlikeyi atlattı