Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Marketlerdeki yoğunluğun arttığı gözlenirken, raflarda da ürünlerin kalmadığı görüldü. Bir market çalışanı, 2 aylık ihtiyacını alanları gördüğünü söyledi ve bazı vatandaşların ürünleri alırken markalarına bile bakmadığını söyledi ve 'Garip bir yarış içine girmişlerdi' diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dün itibariyle Türkiye’de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye’de 1 kişinin virüse yakalandığını söyledi. Gece saatlerinde yapılan açıklamanın sabahında ise birçok vatandaş marketlere giderek alışveriş yapmaya başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu.

2 aylık alışveriş

Bir market çalışanının sözleri durumun ne kadar garip olduğunu özetliyordu:

“Uzun yıllardır marketlerde çalışıyorum. Yaklaşık 1 yıldır da aynı yerde görev yapıyorum. Bugün (dün) yaşadıklarımız biraz farklıydı. Her zaman mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz karısıyla birlikte geldi. 15 günde bir toplu alışveriş yaparlardı. Yani 15 günde ne kadarlık ürün tüketimleri olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Ancak bu sefer yaptıkları alışveriş beni çok şaşırttı. Bütün market arabasını doldurmuşlardı. Genelde kuru bakliyat ve makarna vardı. Kahvaltılık malzemeler de yoğunluktaydı. Aldıkları en az 2 aylık ihtiyaçlarıydı. Onlara neden bu kadar alışveriş yaptıklarını sordum. ‘Önlem amaçlı yapıyoruz. Nasıl olsa aldıklarımız bozulmaz. Eğer sorun olmazsa da sıkıntı yaşamayız’ dediler.”

Markaya bile bakmadılar

Anadolu yakasındaki büyük bir markette görevli bir personel de boşalan rafları doldurmakta güçlük çektiklerini söyledi ve şunları ekledi:

“İnsanları anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye’de özellikle gıda ürünlerinde herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanması çok zordur. Buna rağmen korku ve panikle markete geliyorlar. Önceki alışverişlerinde markaya göre hareket edenler şimdi markasına bakmıyor bile. Rafta ne buluyorsa alıyor. Daha çok makarna, bakliyat, un, tuvalet kağıdı, havlu kağıt ve antibakteriyal sabun alıyorlar. Temizlik malzemelerine de ilgi vardı. Değişik bir yarış içinde alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Birkaç kez böyle bir heyecana gerek yok, herkese yetecek ürün var dedim ama pek etkili olmadı.”

Reyonları gece dolduracaklar

Boş kalan raflar nedeniyle vatandaşın çok fazla tepki göstermediğini belirten market çalışanı, “Biz de market çalışanları olarak mesailerimizi gelen talebe göre değiştirmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızı daha erken saatte markete çağırdık. Biten ürünlerin yerine hemen yeni siparişler vermeye başladık. Orada sevkiyat konusunda sıkıntı yaşanmadığı sürece marketlerde bir sorun olmayacaktır. Eğer talep bu şekilde devam ederse market raflarına ürün yetiştirebilmek için gece de markette çalışacak bir ekip oluşturacağız. Böylece geceden market reyonları sabah için hazırlanmış olacak” diye konuştu.

Online alışveriş patladı

Markete gitmeyenler de internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih etti. Bu mecrada da normal şartlara göre 4-5 katlık artış oldu. GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı Öget Kantarcı, bakliyat ve sıvı yağların satışlarında 10 katı geçen artışlar yaşandığını söyledi. Tüm temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine, temizlik ve kişisel hijyen malzemelerine talep arttı” ifadelerini kullandı.

Yüzde 50 artış yaşandı

Carrefoursa da bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “E-ticaret platformu CarrefourSA.com’un sitesine ulaşan trafikte yoğunluk yaşandığı ifade edildi.

Koronavirüs açıklaması sonrası geçen hafta bugün ve düne oranla bugünü incelediğimizde normal trafik seyrimizin saatlik bazda yüzde 50’lik bir artış gösterdi.

Buna bağlı olarak ciromuzda da yüzde 50’lik bir büyüme gerçekleşti. Ciro bazında en çok büyüme gösteren reyonları incelediğimizde ise kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, parfümeri, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünler ön plana çıktı.”

Hürriyet- Burak Coşan

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